WebCatalog
Teta

Teta

app.teta.so

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Teta çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Teta Build tamamen özelleştirilebilir MVP uygulamalarıyla tanışın. İşletmeniz için daha hızlı ve gelişmiş MPV'ler Kodsuz olarak kendi yazılımınızı herhangi bir cihazda birkaç gün içinde oluşturun. Şimdi deneyin; ücretsizdir Bir uygulamayı doğrulamak için artık 30-80 bin dolar yok. Teta, şirketlerin yeni fikirleri geliştiricilere ödeme yapmadan birkaç gün içinde test etmesine ve doğrulamasına olanak tanıyor. %75 daha hızlı"Ana Sayfa"yı okumaya devam et

Web Sitesi: teta.so

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