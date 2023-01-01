WebCatalog
WiseShot

WiseShot

wiseshot.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde WiseShot çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bir Öğrenme Yolu Paylaşım Platformu. WiseShot bir öğrenme topluluğudur. Burada yeni beceriler öğrenmenin bir yolu var. Öğrenmek sizin hobinizdir. Öğrenmek kendinizi iyi hissetmenin yoludur.

Web Sitesi: wiseshot.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, WiseShot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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