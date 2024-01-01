Fraxion

Fraxion

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Web Sitesi: fraxion.biz

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Dünya çapında orta ölçekli şirketlerin güvendiği Fraxion'un kullanıcı dostu çözümü, satın alma verimliliğini ve proaktif harcama yönetimini artırır. Operasyonel maliyetleri azaltmak için satın alma, gider ve AP süreçlerini otomatikleştirin, satın alma süreciniz boyunca hesap verebilirliği ve onaylanmış bütçelere ve politikalara bağlılığı sağlayın. Bilgiye dayalı karar verme, eksiksiz harcama görünürlüğü ve denetlenebilirlik için harcamaları zahmetsizce takip edin, yönetin ve analiz edin. Fraxion'un kapsamlı satın alma-ödeme paketi özellikleri: -Satın alma talepleri ve özel onaylar -Bütçe ve politika kontrolü -Satın alma siparişi otomasyonu -Alma, fatura eşleştirme ve fatura onayları -Yapay zeka destekli AP otomasyonu -Harcama analitiği, topluluk içgörüleri ve raporlama -PunchOut & PunchIn -Dahili Kataloglar -Gider yönetimi -Mobil uygulama -ERP / Muhasebe sistemi entegrasyonları Fraxion ile ekibinizin nerede olurlarsa olsunlar sorumlu bir şekilde harcama yapmalarını sağlayın.
Kategoriler:
Business
Gider Yönetimi Yazılımı

Web Sitesi: fraxion.biz

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fraxion ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Pemo

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Acquirell

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