Dünya çapında orta ölçekli şirketlerin güvendiği Fraxion'un kullanıcı dostu çözümü, satın alma verimliliğini ve proaktif harcama yönetimini artırır. Operasyonel maliyetleri azaltmak için satın alma, gider ve AP süreçlerini otomatikleştirin, satın alma süreciniz boyunca hesap verebilirliği ve onaylanmış bütçelere ve politikalara bağlılığı sağlayın. Bilgiye dayalı karar verme, eksiksiz harcama görünürlüğü ve denetlenebilirlik için harcamaları zahmetsizce takip edin, yönetin ve analiz edin. Fraxion'un kapsamlı satın alma-ödeme paketi özellikleri: -Satın alma talepleri ve özel onaylar -Bütçe ve politika kontrolü -Satın alma siparişi otomasyonu -Alma, fatura eşleştirme ve fatura onayları -Yapay zeka destekli AP otomasyonu -Harcama analitiği, topluluk içgörüleri ve raporlama -PunchOut & PunchIn -Dahili Kataloglar -Gider yönetimi -Mobil uygulama -ERP / Muhasebe sistemi entegrasyonları Fraxion ile ekibinizin nerede olurlarsa olsunlar sorumlu bir şekilde harcama yapmalarını sağlayın.

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