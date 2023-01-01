Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Restoranlar için online sipariş sistemi Flipdish, doğrudan kendi sitelerinizden ve uygulamalarınızdan sipariş almak, kiosklardan veya telefonlardan dijital sipariş vermek, pazarlama ve sadakat kampanyalarıyla işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan her şeydir.

Web Sitesi: flipdish.com

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