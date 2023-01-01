WebCatalog

Flipdish

Flipdish

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Web Sitesi: flipdish.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Flipdish çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Restoranlar için online sipariş sistemi Flipdish, doğrudan kendi sitelerinizden ve uygulamalarınızdan sipariş almak, kiosklardan veya telefonlardan dijital sipariş vermek, pazarlama ve sadakat kampanyalarıyla işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan her şeydir.

Web Sitesi: flipdish.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Flipdish ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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