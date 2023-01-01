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FactCheck.org

FactCheck.org

factcheck.org

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FactCheck.org, yanlış bilgi ve sahtekarlıklar üzerine orijinal araştırmalar sunarak ABD siyasetindeki aldatma ve kafa karışıklığı düzeyini azaltmayı amaçlayan, kar amacı gütmeyen bir web sitesidir.

Web Sitesi: factcheck.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, FactCheck.org ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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