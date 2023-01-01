Swiss Policy Research

İsviçre Politika Araştırması (SPR), jeopolitik propagandayı araştıran bağımsız, partizan olmayan ve kar amacı gütmeyen bir araştırma grubudur.

Web Sitesi: swprs.org

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