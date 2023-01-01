WebCatalog
eFax

eFax

myaccount.efax.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde eFax çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

eFax çevrimiçi faksta dünya lideridir. Faksları e-postayla gönderin ve alın. Yerel, ücretsiz veya uluslararası bir faks numarası alın. Mobil uygulamamızla her yerden faks gönderin. Sınırsız depolama alanı kullanın. eFax'ın neden önde gelen çevrimiçi faks hizmeti olduğunu öğrenin veya (800) 958-2983'ü arayarak sizin için en iyi planı bulun.

Web Sitesi: efax.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, eFax ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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