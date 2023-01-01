EDA Playground

SystemVerilog, Verilog, VHDL, Specman, C++/SystemC, MyHDL ve Migen için ücretsiz IDE. Simülasyonları çalıştırın ve web tarayıcınızda wave'leri görüntüleyin.

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