Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Documented, New Yorklular için önemli olan göçmenlik konularını ele alan bir haber sitesidir. Site, politika değişiklikleri, göçmenlerin gözaltına alınması, işgücü ve daha pek çok konuyu kapsamaktadır.

Web Sitesi: documentedny.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Documented ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.