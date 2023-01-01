WebCatalog
The Cut

The Cut

thecut.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde The Cut çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

The Cut, en son moda trendlerini görmek isteyen kadınlara yönelik bir sitedir; siyasetten ilişkilere kadar önemli konuları kışkırtıcı bir şekilde ele alın; ünlülerin stil ikonlarını takip edin; ve yeni ürünleri önizleyin.

Web Sitesi: thecut.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, The Cut ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Marle Claire

Marle Claire

marieclaire.com

Who What Wear

Who What Wear

whowhatwear.com

STYLECASTER

STYLECASTER

stylecaster.com

Documented

Documented

documentedny.com

FashionBeans

FashionBeans

fashionbeans.com

Vogue

Vogue

vogue.com

ELLE

ELLE

elle.com

The Raleigh News & Observer

The Raleigh News & Observer

newsobserver.com

Glamour

Glamour

glamour.com

Teen Vogue

Teen Vogue

teenvogue.com

Stradivarius

Stradivarius

stradivarius.com

Glamour UK

Glamour UK

glamourmagazine.co.uk

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası