Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

B2B şirketleri aynı teknoloji platformlarının çoğundan yararlanıyor ve aynı ölçümleri takip etmek istiyor... peki iş zekası yapıları neden tamamen özelleştirilmiş? Bu, ek araçlara, personel sayısına ve birkaç ay veya yıl süren platform tasarımına milyonlarca doların boşa harcanması anlamına gelir. Discern, iş zekasının kolaylaştırılmış halidir. Kullanıma hazır yapılandırmamız, müşterilerin yüzlerce metrikle ve bunların tamamıyla çalışmaya başlamasını sağlar.

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