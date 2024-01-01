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Discern

Discern

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Web Sitesi: discern.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Discern çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

B2B şirketleri aynı teknoloji platformlarının çoğundan yararlanıyor ve aynı ölçümleri takip etmek istiyor... peki iş zekası yapıları neden tamamen özelleştirilmiş? Bu, ek araçlara, personel sayısına ve birkaç ay veya yıl süren platform tasarımına milyonlarca doların boşa harcanması anlamına gelir. Discern, iş zekasının kolaylaştırılmış halidir. Kullanıma hazır yapılandırmamız, müşterilerin yüzlerce metrikle ve bunların tamamıyla çalışmaya başlamasını sağlar.

Kategoriler:

Business
Analitik Platformları
Veri Görselleştirme Araçları

Web Sitesi: discern.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Discern ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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