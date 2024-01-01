Digital Mortar

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Digital Harç, video ve kamera takibi, verilerin toplanması ve entegrasyonunu içeren mağaza içi müşteri takip sistemidir.

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