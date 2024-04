Get delivery from local favorite restaurants, liquor stores, grocery stores and laundromats near you. Order online for delivery or takeout. Every order earns points. Download the app for promos.

Web Sitesi: delivery.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Delivery.com ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.