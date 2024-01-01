WebCatalog

DataSquirrel AI

DataSquirrel AI

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Web Sitesi: datasquirrel.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde DataSquirrel AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

DataSquirrel, verileri anlama, net görseller ve kontrol paneli raporları oluşturma sırasında zamandan, stresten ve sıkıntıdan tasarruf etmenizi sağlar. Otomatik Temizleme. Otomatik Analiz. Otomatik Görselleştir. Otomatik Tekrar. Bu: Hızlı, Kolay, Rehberli, Yapay Zeka destekli ve Güvenli. DataSquirrel, herhangi bir veriyi anlamlandırmak ve bağımsız olarak karar vermek isteyen bireyler ve ekipler için başvurulacak İş Zekası platformudur! Kullanmak veya başlamak için hiçbir teknik beceri gerekmez. Verilerinizi yükleyin ve gerisini DataSquirrel'e bırakın! ✓ Herhangi bir veriyi yükleyerek anlık veri ihtiyaçlarını keşfedin ✓ Doğruluk için otomatik temizleme ✓ AI tarafından önerilen analizleri kullanarak kalıpları keşfedin ✓ Artık VLookup yok! Verileri tek tıklamayla birleştirin ✓ Görselleri istediğiniz gibi özelleştirin ✓ Temizlenmiş dosyayı ve kontrol paneli raporlarını indirin ✓ Oturum açmadan Paylaşın/İşbirliği yapın

Kategoriler:

Business
Analitik Platformları

Web Sitesi: datasquirrel.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, DataSquirrel AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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