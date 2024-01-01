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Cretorial Medya Hizmetleri Pvt. Ltd., marka oluşturma, sosyal medya yönetimi ve etkileyici yönetimi konularında uzmanlaşmış bir teknoloji medyası girişimidir. Cretorial ayrıca sloganların, etiket satırlarının, altyazıların, hashtag'lerin ve diğer mikro içerik türlerinin oluşturulma şeklini bozacak şekilde ayarlanmış özel bir AI teknolojisine de sahiptir. Cretorial'ın vaadi, metin yazarlarından araştırmacılara, reklam ajanslarından iş liderlerine, teknoloji yazarlarından pazarlamacılara, eğitimcilerden sunum yapan kişilere, kuruculardan giriş seviyesi çalışanlara kadar herkese olağanüstü içerik tasarlamak ve sunmak için ihtiyaç duydukları metni vermektir.

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