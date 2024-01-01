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Cretorial

Cretorial

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Web Sitesi: cretorial.ai

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Cretorial Medya Hizmetleri Pvt. Ltd., marka oluşturma, sosyal medya yönetimi ve etkileyici yönetimi konularında uzmanlaşmış bir teknoloji medyası girişimidir. Cretorial ayrıca sloganların, etiket satırlarının, altyazıların, hashtag'lerin ve diğer mikro içerik türlerinin oluşturulma şeklini bozacak şekilde ayarlanmış özel bir AI teknolojisine de sahiptir. Cretorial'ın vaadi, metin yazarlarından araştırmacılara, reklam ajanslarından iş liderlerine, teknoloji yazarlarından pazarlamacılara, eğitimcilerden sunum yapan kişilere, kuruculardan giriş seviyesi çalışanlara kadar herkese olağanüstü içerik tasarlamak ve sunmak için ihtiyaç duydukları metni vermektir.

Kategoriler:

Business
Diğer Sosyal Medya Yazılımları

Web Sitesi: cretorial.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cretorial ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

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vidIQ

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Minea

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Ripl

Ripl

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Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

Inflact

Inflact

inflact.com

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Playwire

playwire.com

Mediavine

Mediavine

mediavine.com

Flick

Flick

flick.social

Content Villain

Content Villain

contentvillain.com

Smodin

Smodin

smodin.io

Pallyy

Pallyy

pallyy.com

Built In

Built In

builtin.com

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