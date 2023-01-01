WebCatalog
Flick

Flick

flick.social

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Flick çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Instagram'da büyümek için ihtiyacınız olan her şey kullanımı kolay tek bir platformda. Geçen yıl 100.000'den fazla içerik oluşturucu, pazarlamacı ve ajans, Hashtag'ler, Planlama ve Analitikler için tercih ettikleri platform olarak Flick'i kullandı.

Web Sitesi: flick.social

Yasal Uyarı: WebCatalog, Flick ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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