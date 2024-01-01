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Alzheimer için tek noktadan bakım platformu. Demans Bakımını Birlikte Yönetiyoruz. Craniometrix, sağlayıcıların bakıcıları desteklemesine ve demanslı hastalar için bakım yönlendirmesine yardımcı olur.

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