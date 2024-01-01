Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Sağlık hizmeti sağlayıcıları için modern tıbbi referans uygulaması. Pyrls, sağlık hizmeti sağlayıcılarının hastaları reçetelerle ilgili olarak daha etkili bir şekilde reçete yazmasına, dağıtmasına ve eğitmesine olanak tanıyan bir web sitesi ve mobil uygulamadır.

Web Sitesi: pyrls.com

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