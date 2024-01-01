Pyrls

Pyrls

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Web Sitesi: pyrls.com

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Sağlık hizmeti sağlayıcıları için modern tıbbi referans uygulaması. Pyrls, sağlık hizmeti sağlayıcılarının hastaları reçetelerle ilgili olarak daha etkili bir şekilde reçete yazmasına, dağıtmasına ve eğitmesine olanak tanıyan bir web sitesi ve mobil uygulamadır.

Web Sitesi: pyrls.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pyrls ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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