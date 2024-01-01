BT'yi Genuity BT ağıyla halledin. BT'yi yönetmek ve yazılım ve hizmetleri toptan fiyatlarla satın almak için bir SaaS platformu. Hepsi günde bir dolardan az bir fiyata. Genuity, şirketlerin BT'yi yönetmeleri ve iş yazılımları satın almaları için tek adrestir. Şirketler, tüm şirket dizüstü bilgisayarlarını takip etmek, çalışanların destek taleplerini yönetmek ve toptan fiyatlarla yazılım satın almak için Genuity'yi kullanıyor.

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