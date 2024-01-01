Genuity

Genuity

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Web Sitesi: gogenuity.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Genuity çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

BT'yi Genuity BT ağıyla halledin. BT'yi yönetmek ve yazılım ve hizmetleri toptan fiyatlarla satın almak için bir SaaS platformu. Hepsi günde bir dolardan az bir fiyata. Genuity, şirketlerin BT'yi yönetmeleri ve iş yazılımları satın almaları için tek adrestir. Şirketler, tüm şirket dizüstü bilgisayarlarını takip etmek, çalışanların destek taleplerini yönetmek ve toptan fiyatlarla yazılım satın almak için Genuity'yi kullanıyor.

Web Sitesi: gogenuity.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Genuity ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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