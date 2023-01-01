WebCatalog
coreplus

coreplus

go.coreplus.com.au

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde coreplus çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

coreplus, Müttefik Sağlık Hizmetleri profesyonellerini müşterilerine yönelik dijital ilk sağlık hizmeti deneyimleriyle bağlantı kurmak, yardımcı olmak ve büyütmek için var.

Web Sitesi: coreplus.com.au

Yasal Uyarı: WebCatalog, coreplus ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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