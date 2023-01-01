Sağlık profesyonelleri için ücretsiz güvenli mesajlaşma uygulaması. Siilo'nun tanıdık arayüzü ve sağlık hizmetlerine özel tasarımı, onu 425.000'den fazla profesyonelin tercih ettiği uygulama haline getiriyor. Siilo'da hasta bakımını güvenli bir şekilde koordine etmeye ve zorlu vakaları tartışmaya bugün başlayın.

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