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Comntai

Comntai

comntai.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Comntai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Gelişmiş bir Soru-Cevap sohbet robotu oluşturun Sitenizin, ziyaretçilerinizin sorularına anında doğru yanıtlarla yanıt veren bir Soru-Cevap sohbet robotuna sahip olduğunu hayal edin.

Web Sitesi: comntai.com

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