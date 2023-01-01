WebCatalog
ColorDesigner.io

ColorDesigner.io

colordesigner.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ColorDesigner.io çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bu aracın temel amacı bir renk paleti oluşturmaya yardımcı olmak ve buna göre renk tonları ve gölgeler oluşturmaktır. Sadece bir renk seçin ve uygulama gerisini halleder. Daha fazla kontrol için önceden seçilmiş renkleri veya renk seçiciyi kullanabilirsiniz.

Web Sitesi: colordesigner.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, ColorDesigner.io ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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