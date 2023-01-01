colordesigner.io

Bu aracın temel amacı bir renk paleti oluşturmaya yardımcı olmak ve buna göre renk tonları ve gölgeler oluşturmaktır. Sadece bir renk seçin ve uygulama gerisini halleder. Daha fazla kontrol için önceden seçilmiş renkleri veya renk seçiciyi kullanabilirsiniz.

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