WebCatalog
Discohook

Discohook

discohook.org

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Discohook çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Discohook, sunucunuzu kalabalığın arasından öne çıkaracak şekilde kişiselleştirmenize olanak tanıyan ücretsiz bir araçtır. Bunu yapmanın ana yolu, Discohook gibi hizmetlerin sunucunuza gömülü herhangi bir mesaj göndermesine olanak tanıyan web kancalarını kullanmaktır.

Web Sitesi: discohook.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Discohook ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Truepush

Truepush

app.truepush.com

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Send Anywhere

send-anywhere.com

Homeward

Homeward

homeward.com

Hostinger Webmail

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