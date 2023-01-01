WebCatalog
Applai.me

Applai.me

applai.me

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Applai.me çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kariyer başarısı için en iyi araç olan yapay zeka destekli uygulamamızla iş aramanızda devrim yaratın ve kalabalığın arasından sıyrılın!

Web Sitesi: applai.me

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