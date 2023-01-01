WebCatalog
Careerflow

Careerflow

careerflow.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Careerflow çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Careerflow Career Copilot, iş arama araçlarına yönelik yapay zeka yardımcınızdır: Yapay zeka ön mektupları, özgeçmiş incelemesi, iş başvurusu otomatik doldurma, ağ izleyici ve daha fazlası.

Web Sitesi: careerflow.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Careerflow ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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