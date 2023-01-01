WebCatalog
Teal

Teal

tealhq.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Teal çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Daha İyi Devam Edin. Daha Hızlı Arama. Daha Fazla Teklif. Teal'in hepsi bir arada araç seti ile iş aramanızı basitleştirin ve bir sonraki pozisyonunuza daha çabuk ulaşın.

Web Sitesi: tealhq.com

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