WebCatalog
Josie

Josie

josielabs.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Josie çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İş arama. Basitleştirilmiş. Kişisel iş arama ortağınız Josie ile tanışın. Özel iş önerileri alın 💼 ve işe özel Özgeçmişler 📝, Kapak Mektupları ✉️ ve Mülakat Kılavuzları 👥 oluşturarak iş başvurularınızı saatler değil saniyeler içinde hazırlayın.

Web Sitesi: josielabs.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Josie ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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