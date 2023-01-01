WebCatalog
Coverler

Coverler

coverler.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Coverler çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dakikalar içinde oluşturulan benzersiz Kapak Mektuplarını alın. Hayalinizdeki işi bulmanıza yardımcı oluyoruz. 2023 yılında 1400+ kullanıcımız iş buldu. Kullanıcı başvurularının %27'si 10 saatlik görüşmelerle sonuçlanıyor. Kullanıcılarımızın haftalık ortalama tasarruf süresi.

Web Sitesi: coverler.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Coverler ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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