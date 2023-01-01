WebCatalog
Wolt

Wolt

wolt.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Wolt çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Wolt, harika yiyecekleri, yiyecekleri ve şehrinizde teslim edilmesi gerekebilecek her şeyi keşfetmenizi ve almanızı inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Ruh haliniz ne olursa olsun, size teslim edilmesini sağlayacağız. Sadece bir restoran veya mağaza seçin, ne istediğinizi seçin, sipariş vermek için kaydırın ve gerisini bize bırakın!

Web Sitesi: wolt.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wolt ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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