Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

ColdClicks is an add on tool that learns about your business to craft perfectly relevant email openers. Use your data and our Blueprint micro campaigns to focus the point of relevancy and generate your openers. Connect to your favorite email marketing or outreach tool and send away.

Kategoriler :

Web Sitesi: coldclicks.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ColdClicks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.