Veritabanımızda Instagram, TikTok, YouTube ve Blogger web sitelerinden 130 milyondan fazla profil bulunan NinjaOutreach, çevrimiçi varlıklarını büyütmek isteyen çevrimiçi markalar, dijital pazarlamacılar ve küçük işletmeler için en iyi blog yazarı ve Etkileyici Pazarlama destek yazılımıdır. Ninja, Etkileyici Pazarlama yaşam döngüsü için eksiksiz bir araç paketi sunar. Potansiyel müşteri bulma, ilişki yönetimi, analiz ve raporlamaya olanak tanıyan eksiksiz bir CRM'dir. Basit bir anahtar kelime aramasıyla, nişinizdeki çevrimiçi etkileyicileri bulabilir, onlar hakkındaki değerli verileri görebilir, onlarla e-posta ve sosyal medya aracılığıyla bağlantı kurabilir ve markanızı hedef kitlelerine tanıtmak için onlarla ortaklık kurabilirsiniz. Ayrıca sosyal ağlardaki çevrimiçi etkileşimi ve e-ticaret web sitenizden elde edilen geliri takip etme yeteneği. Daha önce potansiyel müşterileri bulmak, verileri çıkarmak, onlara ulaşmak ve sonuçlarını takip etmek için birkaç farklı araç gerekiyordu. Bunların hepsini bir arada yapıyoruz ve çok daha hızlı yapıyoruz. NinjaOutreach, çeşitli kaynaklardan çok büyük miktarda veriyi aranabilir bir veritabanına toplar ve insanların platform içinden özelleştirilmiş şablonları e-postayla göndermesine olanak tanır. Hedef pazarımız aşağıdakilerden oluşur: Çevrimiçi Markalar Dijital Pazarlama Ajansları Blog Yazarları Yeni Başlayanlar Etkileyici Pazarlama yapan, işlerini tanıtmanın veya potansiyel müşteriler oluşturmanın bir yolu olarak potansiyel müşteri arama ve sosyal yardım yapan B2B KOBİ'leri

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