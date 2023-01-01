ckbk aşçılar için nihai dijital abonelik hizmetidir. ckbk'nin 5 yıldızlı uygulaması, 120.000'den fazla tarif de dahil olmak üzere yüzlerce en iyi yemek kitabına tam erişim sunuyor. "Yemek Kitapları için Spotify gibi". Bir ckbk hediye aboneliği, yemek yapmayı seven herkes için mükemmel bir hediyedir.

Web Sitesi: ckbk.com

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