WebCatalog
Chessable

Chessable

chessable.com

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Chessable, akılda tutma oranınızı %95'e kadar artırmanıza yardımcı olmak için bilim destekli öğrenme tekniklerini kullanır. Böylece açılışı bir kitap gibi, oyun ortasını bir sihirbaz gibi ve oyun sonunu bir makine gibi oynayabilirsiniz.

Web Sitesi: chessable.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Chessable ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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