Chessable, akılda tutma oranınızı %95'e kadar artırmanıza yardımcı olmak için bilim destekli öğrenme tekniklerini kullanır. Böylece açılışı bir kitap gibi, oyun ortasını bir sihirbaz gibi ve oyun sonunu bir makine gibi oynayabilirsiniz.

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