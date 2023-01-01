WebCatalog
Xinva

Xinva

app.xinva.ai

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Xinva çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Xinva ile Hayal Gücünüzden Tasarım Üretin. Xinva, üretkenliğinizi ve talep üzerine baskı işinizi artırmak için makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojisiyle desteklenmektedir. Yapay Zeka tasarımcımız müşterilerinizin ilgisini çekmenize yardımcı olacak yenilikçi tasarımlar yaratacaktır

Web Sitesi: xinva.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Xinva ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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