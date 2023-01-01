WebCatalog
CASH

CASH

cashweb.nl

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CASH çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

CASH ile otomatik muhasebe. Muhasebe sisteminde faturalar, banka işlemleri ve beyanlar tam otomatik hale getirilebilmektedir. Bu, CASH'in sizden devraldığı idari işlerin %95'inden fazlasını oluşturur. Bu, muhasebenizin her zaman güncel olduğu ve en önemli rakamlarınıza ilişkin güncel bilgilere sahip olduğunuz anlamına gelir. NAKİT: her türlü işletmeye yönelik iş yazılımı.

Web Sitesi: cashweb.nl

Yasal Uyarı: WebCatalog, CASH ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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