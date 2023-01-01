WebCatalog
vBoxx

vBoxx

vboxxcloud.nl

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde vBoxx çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

vBoxxCloud ile dosyaları kolay ve güvenli bir şekilde saklayabilir ve paylaşabilirsiniz. Odak noktamız kişisel destek sağlamaktır. Her müşterinin güvenli bir bulut ortamı kurmasına ve sürdürmesine yardımcı oluyoruz.

Web Sitesi: vboxxcloud.nl

Yasal Uyarı: WebCatalog, vBoxx ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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