Tüm süreçleriniz için hepsi bir arada yazılım. 2Solar yazılımıyla daha akıllı ve daha verimli çalışın. Potansiyel müşteriden satışa, tasarımdan yönetime kadar verimli bir modül zinciri. Birlikte eksiksiz bir platform. Güneş panelleri, ısı pompaları, şarj istasyonları ve daha fazlasının montajcıları için. Tüm süreçleriniz, tek yazılım platformu.

Web Sitesi: 2solar.nl

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