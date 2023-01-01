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Buddee

Buddee

buddee.nl

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Buddee çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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KOBİ'ler için hepsi bir arada İK ve Bordro platformu Buddee, yüzlerce kuruluşun İK süreçlerini dijitalleştirmesine ve otomatikleştirmesine yardımcı oluyor. Tüm insan kaynakları ve bordro yönetiminizi tek sistem üzerinden yöneterek verimliliğinizi artırın.

Web Sitesi: buddee.nl

Yasal Uyarı: WebCatalog, Buddee ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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