Uygulama, ödevlerin not edildiği, planlandığı ve işaretlendiği güvenilir Plenda yöntemiyle çalışır. Basitçe bir konu girin, takviminizi doldurmak için tekrarlayın ve ödevinizi hemen girin. Okul sonrası aktivitelerinizi doldurun ve yapılacaklar listenizde tek seferlik görevleri planlayın. Bir günde birçok görev mi? Görevleriniz arasında bir mola planlayın. Görev tamamlanmadı mı veya programda bir değişiklik mi oldu? Görevi veya konuyu başka bir güne taşımanız yeterlidir.

Web Sitesi: planning-en-agenda.nl

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