WebCatalog
Plenda

Plenda

planning-en-agenda.nl

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Plenda çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Uygulama, ödevlerin not edildiği, planlandığı ve işaretlendiği güvenilir Plenda yöntemiyle çalışır. Basitçe bir konu girin, takviminizi doldurmak için tekrarlayın ve ödevinizi hemen girin. Okul sonrası aktivitelerinizi doldurun ve yapılacaklar listenizde tek seferlik görevleri planlayın. Bir günde birçok görev mi? Görevleriniz arasında bir mola planlayın. Görev tamamlanmadı mı veya programda bir değişiklik mi oldu? Görevi veya konuyu başka bir güne taşımanız yeterlidir.

Web Sitesi: planning-en-agenda.nl

Yasal Uyarı: WebCatalog, Plenda ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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