WebCatalog
KPN iTV

KPN iTV

tv.kpn.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde KPN iTV çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

KPN İnteraktif TV: KPN'den interaktif TV. Neyi, nerede ve ne zaman TV izleyeceğinize kendiniz karar verin. En sevdiğiniz diziyi trende, bahçede veya televizyonun karşısındaki kanepede izleyin.

Web Sitesi: tv.kpn.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, KPN iTV ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

NPO Start

NPO Start

npo.nl

Ziggo GO

Ziggo GO

ziggogo.tv

Magister

Magister

magister.nl

Thuisbezorgd.nl

Thuisbezorgd.nl

thuisbezorgd.nl

Takeaway.com Belgium

Takeaway.com Belgium

takeaway.com

Streamz

Streamz

streamz.be

Vinted Nederland

Vinted Nederland

vinted.nl

KerkBeamer

KerkBeamer

kerkbeamer.nl

Lexa

Lexa

lexa.nl

Solar Monkey

Solar Monkey

solarmonkey.nl

Voetbal International

Voetbal International

vi.nl

eBay Netherlands

eBay Netherlands

ebay.nl

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası