WebCatalog
Basispoort

Basispoort

info.basispoort.nl

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Basispoort çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Basispoort ile çevrimiçi öğretim materyalleri için bir kez oturum açın. Bu, zamandan ve yönetim yükünden tasarruf sağlar! Her gün 125.000 öğretmen ve 1,5 milyon öğrenci tarafından kullanılıyor

Web Sitesi: info.basispoort.nl

Yasal Uyarı: WebCatalog, Basispoort ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Furoo

Furoo

furoo.be

Datumprikker

Datumprikker

datumprikker.nl

Buddee

Buddee

buddee.nl

Solar Monkey

Solar Monkey

solarmonkey.nl

Phoenix

Phoenix

phoenixsite.nl

2Solar

2Solar

2solar.nl

Somtoday

Somtoday

som.today

Squeezely

Squeezely

squeezely.tech

Yuki

Yuki

yukiworks.nl

KerkBeamer

KerkBeamer

kerkbeamer.nl

e-Boekhouden.nl

e-Boekhouden.nl

e-boekhouden.nl

Rompslomp

Rompslomp

rompslomp.nl

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası