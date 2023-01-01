WebCatalog
Calendar.online

Calendar.online

calendar.online

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Calendar.online çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ekipler ve gruplar için birçok işlev içeren çevrimiçi takvim. Calendar.online, ekipler ve gruplar için oturum açmaya gerek kalmadan erişim bağlantıları aracılığıyla kolay erişime sahip ücretsiz bir çevrimiçi takvimdir.

Web Sitesi: calendar.online

Yasal Uyarı: WebCatalog, Calendar.online ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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