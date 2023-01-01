WebCatalog
Zaap

Zaap

zaap.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zaap çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Zaap (eski adıyla Znaplink), 1 numaralı ücretsiz Linktree alternatifidir. İçeriğinizi, bağlantılarınızı ve topluluğunuzu, paylaşabileceğiniz tek bir kısa bağlantıyla yönetimi kolay tek bir web sitesine bağlamak için ücretsiz bir çevrimiçi ana sayfa oluşturun.

Web Sitesi: zaap.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zaap ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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