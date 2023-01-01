WebCatalog
Upslash

Upslash

app.upslash.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Upslash çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Git bağlantıları adı verilen, hatırlanması kolay kısa bağlantılarla ekiplerin bilgileri hızlı bir şekilde bulmasına ve paylaşmasına yardımcı olun.

Web Sitesi: upslash.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Upslash ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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