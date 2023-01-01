Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ts, js, jsx ve npm projelerinizi paket dosyası boyutuyla çevrimiçi olarak paketlemenin, küçültmenin ve sıkıştırmanın (gzip ve brotli) hızlı ve kolay bir yolu.

Web Sitesi: bundlejs.com

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