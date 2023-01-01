WebCatalog
bud

bud

growbud.co

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Bud bitkinizin yaşamının görsel bir günlüğüdür. Yetiştiriciler, bitkilerinin sağlığını ve gelişimini takip etmek için yıllardır günlük tutuyorlar. Bir bitkinin yaşam döngüsünün izlenmesinden elde edilen bilgiler, zaman içinde verimin ve gücün artmasına yardımcı olmuştur. Şimdiye kadar çoğu yetiştirici bu bilgiyi takip etmek için excel sayfaları, word belgeleri, fotoğraf galerileri ve eski güzel kalem ve kağıt gibi çeşitli araçlar kullandı. Bud, tüm bunları tek bir yere koymayı ve yetiştiricilere büyümeleri takip etmeleri için organize bir yol sunmayı amaçlıyor.

Web Sitesi: growbud.co

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