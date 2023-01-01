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Nature's Notebook

Nature's Notebook

usanpn.org

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Nature's Notebook, çiçeklenme ve kuş göçü gibi bitki ve hayvan yaşam döngüsü olaylarını gözlemlemeye ve kaydetmeye yönelik bir programdır. Sitelerinizi işaretlemek, bitki ve hayvanların bir listesini oluşturmak ve mevsimler boyunca gözlemleri kaydetmek için tarlaya gitmek için bu uygulamayı kullanın. Daha fazla bilgiyi www.usanpn.org/nn/guidelines adresinde bulabilirsiniz.

Web Sitesi: usanpn.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Nature's Notebook ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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