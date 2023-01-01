Nature's Notebook, çiçeklenme ve kuş göçü gibi bitki ve hayvan yaşam döngüsü olaylarını gözlemlemeye ve kaydetmeye yönelik bir programdır. Sitelerinizi işaretlemek, bitki ve hayvanların bir listesini oluşturmak ve mevsimler boyunca gözlemleri kaydetmek için tarlaya gitmek için bu uygulamayı kullanın. Daha fazla bilgiyi www.usanpn.org/nn/guidelines adresinde bulabilirsiniz.

Web Sitesi: usanpn.org

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