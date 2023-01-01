iSolarCloud, Web'in işlevlerinin bir uzantısı olan tesisler için operasyonel analiz ve mobil operasyon ve bakım hizmetleri sağlar. Sağlanan hizmetler temel olarak şunlardır: tesis bağlantısı, uzaktan parametre yapılandırması, WLAN yapılandırması, hata yönetimi, alarm raporlama gönderimi, cihaz izleme, bilgi deposu vb. .;

Web Sitesi: isolarcloud.com

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