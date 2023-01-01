WebCatalog
iSolarCloud

iSolarCloud

isolarcloud.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde iSolarCloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

iSolarCloud, Web'in işlevlerinin bir uzantısı olan tesisler için operasyonel analiz ve mobil operasyon ve bakım hizmetleri sağlar. Sağlanan hizmetler temel olarak şunlardır: tesis bağlantısı, uzaktan parametre yapılandırması, WLAN yapılandırması, hata yönetimi, alarm raporlama gönderimi, cihaz izleme, bilgi deposu vb. .;

Web Sitesi: isolarcloud.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, iSolarCloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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