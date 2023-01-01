Pl@ntNet uygulamasını kullanarak bir resimden bir bitkiyi tanımlayın ve bitki biyolojik çeşitliliğine ilişkin bir vatandaş bilimi projesinin parçası olun. Pl@ntNet, bitkileri akıllı telefonunuzla fotoğraflayarak tanımlamanıza olanak tanıyan bir uygulamadır. Elinizde bir botanikçi olmadığında çok kullanışlıdır! Pl@ntNet aynı zamanda harika bir vatandaşlık bilimi projesidir: Fotoğrafını çektiğiniz tüm bitkiler, bitki biyolojik çeşitliliğinin evrimini daha iyi anlamak ve onu daha iyi korumak için dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları tarafından toplanır ve analiz edilir. Pl@ntNet, doğada yaşayan her türlü bitkiyi tanımlamanıza ve daha iyi anlamanıza olanak tanır: çiçekli bitkiler, ağaçlar, çimenler, kozalaklı ağaçlar, eğrelti otları, sarmaşıklar, yabani salatalar veya kaktüsler. Pl@ntNet ayrıca çok sayıda kültür bitkisini (park ve bahçelerde) tespit edebilir ancak asıl amacı bu değildir. Pl@ntNet kullanıcılarının özellikle doğada görebileceğiniz yabani bitkilerin yanı sıra şehirlerimizin kaldırımlarında veya sebze bahçenizin ortasında yetişen yabani bitkilerin envanterini çıkarmasına ihtiyacımız var! Gözlemlediğiniz bitki hakkında Pl@ntNet'e ne kadar görsel bilgi verirseniz, tanımlama o kadar doğru olacaktır. Aslında uzaktan birbirine benzeyen birçok bitki vardır ve bazen aynı cinsin iki türünü birbirinden ayıran küçük ayrıntılar olabilir. Çiçekler, meyveler ve yapraklar bir türün en karakteristik organlarıdır ve ilk önce fotoğraflanması gerekenler onlardır. Ancak saptaki dikenler, tomurcuklar veya kıllar gibi diğer ayrıntılar da yararlı olabilir. Bitkinin tamamının (ya da eğer varsa ağacın!) fotoğrafı da çok yararlı bir bilgidir, ancak güvenilir bir tanımlama sağlamak için çoğu zaman yeterli değildir. Şu anda Pl@ntNet yaklaşık 20.000 türün tanınmasını mümkün kılmaktadır. Yeryüzünde yaşayan 360.000 türden hâlâ çok uzaktayız ama Pl@ntNet, aranızdaki en deneyimli kullanıcıların katkılarıyla her geçen gün daha da zenginleşiyor. Kendinize katkıda bulunmaktan korkmayın! Gözleminiz topluluk tarafından incelenecek ve bir gün başvurudaki türleri gösteren fotoğraf galerisine katılabileceksiniz.

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